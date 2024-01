"Ich bin natürlich mega-happy, dass ich zum ersten Mal im Weltcup starten darf“, meint Meghann Wadsak. "Ehrlich gesagt macht mich das auch ein bisschen nervös. Aber ich freu' mich schon sehr drauf. Es gibt für mich ja nichts zu verlieren", sagt die 16-Jährige.

Wadsak springt seit ihrem sechsten Lebensjahr bei den Stadtadlern. Durch mehrere nationale Siege in Austria Cups und Titel als Staatsmeisterin der Schülerinnen ist auch der Skiverband auf die Wienerin aufmerksam geworden und hat sie vor zwei Jahren in den Ski Austria-Kader geholt. Derzeit arbeitet Meghann auch am Schigymnasium Stams an einer professionellen Karriere als Skispringerin.