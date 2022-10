Ein Hernalser gewinnt die Vierschanzentournee der Kinder

„Das sind tolle Ergebnisse für unsere Mädchen und Burschen“, meint der sportliche Leiter der Stadtadler, Bernhard Wadsak. „Von allen 15 Vereinen, die bei der heurigen Tournee dabei waren, haben wir Stadtadler die zweitmeisten Punkte geholt, gleich hinter dem geschichtsträchtigen SC Bischofshofen."

Seit Jahren kämpfen die Stadtadler für eine kleine Trainingsschanze in Wien, die im Ganzjahresmattenbetrieb auch völlig ohne Schnee auskommen würde. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer mit den jungen Stadtadlern jedes Wochenende mindestens 100 Kilometer zur nächstgelegenen Schanze, zum Beispiel nach Mürzzuschlag in der Steiermark. Mehr als 200 Mitglieder engagieren sich im einzigen Skisprungclub in Wien & Niederösterreich.