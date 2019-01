Hirscher und Shiffrin setzen Rekordjagd in Zagreb fort

Nachdem es für beide beim Parallel-Event in Oslo nicht zum Sieg gereicht hat, wollen Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin in Zagreb den nächsten Spezialslalom im Ski-Weltcup gewinnen. Die zwei Superstars gehen als Titelverteidiger in die Rennen um die " Snow Queen Trophy" am Wochenende. Herausforderer sind unter anderem Petra Vlhova und Oslo-Sieger Marco Schwarz, der "Hunger auf mehr" verspürt.

Von einer europäischen Hauptstadt geht es für den Ski-Weltcup in die nächste. Die Damen starten am Samstag (13.00/16.00 Uhr) von der höchsten Erhebung über Zagreb, dem Sljeme, die Herren sind am Sonntag (12.15/15.30 Uhr, beide live ORF eins) an der Reihe. Die Flutlicht-Entscheidungen finden stets vor dichter Kulisse statt und zählen zu den Highlights im Jahr. "Die Atmosphäre, die beim Rennen in einer Großstadt vor tausenden Fans herrscht, ist einfach einmalig", sagte Hirscher, der mit vier Siegen Herren-Rekordhalter ist.

Shiffrin nicht beunruhigt

Bei den Damen hat Shiffrin bisher dreimal die "Snow Queen"-Krone überreicht bekommen, mit einem weiteren Sieg hätte sie Zagreb-Rekordfrau Marlies Schild eingeholt. Diesmal ging es für Shiffrin allerdings nicht so wie im Vorjahr mit einem Sieg im Gepäck nach Kroatien. Sie musste sich am Neujahrstag in Oslo der Slowakin Vlhova geschlagen geben.