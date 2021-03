Heroischer Kampf von Langläuferin Stadlober blieb unbelohnt

4. (Skiathlon), 9. (10 km Skating), 5. (30 Kilometer Massenstart) - Teresa Stadlober lief bei dieser Nordischen Weltmeisterschaft zur Hochform auf und war Dauergast mitten in der Weltspitze. Die Salzburgerin war die Einzige, die es mit den Topstars aus Skandinavien aufnehmen konnte.

Aus der erhofften Medaille wurde es dann leider doch nichts. Im Massenstartrennen präsentierte sich Stadlober extrem stark und lag lange auf Medaillenkurs. So ging die 28-Jährige als Zweite in die Schlussrunde. Auf dem letzten Kilometer konnte Stadlober dann das Tempo der drei Konkurrentinnen, die mit ihr in der Verfolgergruppe unterwegs waren, nicht mehr halten und kam schließlich als Fünfte ins Ziel. Der Sieg ging erwartungsgemäß an die Norwegerin Therese Johaug.

"Es war brutal"

"Ich bin ziemlich am Ende, ich freue mich dann schon aufs Sitzen und Relaxen. Es war brutal, ich glaube, es war der härteste 30er, den ich je gelaufen bin", erklärte Stadlober im ORF-TV-Interview. "Wir sind doch schon sehr schnell weggestartet, jeder hat versucht, das Tempo von der Johaug mitzugehen. Ich habe schon in der ersten Runde viel investieren müssen."