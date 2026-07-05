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Wintersport

„Trauriger Tag“: Ex-Skispringer (33) überraschend verstorben

Der polnische Wintersport trauert um Grzegorz Mietus. Der ehemalige Weltcup-Springer wurde nur 33 Jahre alt.
05.07.2026, 08:27

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Skispringer beim FIS Skifliegen Weltcup in Oberstdorf.

Schock-Meldung im polnischen Wintersport. Wie der Skiverband am Samstag bestätigte, ist Grzegorz Mietus unerwartet verstorben. Der frühere Skispringer wurde nur 33 Jahre alt.

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„Dies ist ein sehr trauriger Tag für das polnische Skispringen“ heißt es in einer Mitteilung. Die Todesursache ist nicht bekannt. Laut der polnischen Zeitung Gazeta Krakowska haben die Behörden Ermittlungen aufgenommen.

Mietus feierte Anfang 2010 in Zakopane sein Weltcup-Debüt, im selben Jahr gelang ihm auch sein bestes Ergebnis: Ein 20. Platz in Willingen. 2016, im Alter von gerade einmal 23 Jahren, beendete er bereits wieder seine aktive Karriere.

Zuletzt arbeitete er als Trainer. Mietus hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

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