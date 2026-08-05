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Fußball

Ex-Goalie von Austria Wien unterschreibt bei Red Bull Salzburg

Christian Früchtl, einst bei Austria Wien die Nummer eins, ist bei Red Bull Salzburg hinter Christian Zawieschitzky als Nummer zwei eingeplant.
05.08.2026, 22:13

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Christian Früchtl

Red Bull Salzburg hat auf der Torhüterposition noch einmal nachgelegt. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mitteilte, verpflichteten die „Bullen“ Christian Früchtl vom italienischen Erstligisten US Lecce. Der 26-jährige Deutsche wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Früchtl ist in der heimischen Meisterschaft kein Unbekannter, der Goalie spielte vor seinem Lecce-Engagement von 2022 bis 2024 bei der Wiener Austria.

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„Als Spieler von Austria Wien war ich ja vor rund zwei Jahren öfter hier und habe nicht die besten Erinnerungen, weil wir damals eigentlich immer verloren haben. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier unterschrieben habe und auf der anderen Seite stehe“, erklärte Früchtl, der dem neuen Einser-Keeper Christian Zawieschitzky Konkurrenz liefern soll.

Austria Wien Red Bull Salzburg
Agenturen, AHei  | 

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