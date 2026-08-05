Trotz Traumstart: Austria musste bis zum Schluss um Weiterkommen zittern

Bis ins Viertelfinale stießen die Austria Wien Frauen vergangenes Jahr im Europa Cup vor. Heuer soll die Reise ähnlich weit gehen. Begonnen hat sie am Mittwochmittag in Slowenien gegen Hajduk Split. Im Halbfinale des Miniturniers der zweiten Qualifikationsrunde zur Women's Champions League setzten sich die Wienerinnen schlussendlich knapp mit 3:2 durch. Austria mit Traumstart Den mitgereisten Austria-Fans, die immer wieder für Stimmung sorgten, wurde bei einem Eintrittspreis von zehn Euro einiges geboten. Und das nicht nur in der Kantine, wo sowohl bar als auch mit Karte bezahlt werden konnte.

Die Veilchen erwischten im heißen Radenci einen Traumstart. Nicht einmal 15 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball bereits im Netz. Ein langer Ball hinter die Abwehr von Modesta Uka fand Patricia Pfanner, die noch eine Gegenspielerin aussteigen ließ und ins kurze Eck zum 1:0 traf (1.). Fehler brachte Hajduk wieder heran Die Wienerinnen blieben am Drücker. Uka fing wenig später einen schwachen Rückpass der Kroatinnen ab und erhöhte auf 2:0 (4.). Nur kurz darauf traf Kapitänin Carina Wenninger die Stange (7.). Die Austria hatte die Partie in der ersten Halbzeit klar im Griff und legte in der 18. Minute das 3:0 nach – erneut war Pfanner erfolgreich. Kurz vor der Pause verkürzte Hajduk allerdings: Nach einem ungenauen Rückpass von Katharina Schiechtl stand Canjevac alleine vor Torfrau Jasmin Pal und schob zum 1:3 ein.