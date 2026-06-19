Große Trauer um ÖFB-Legende Hans Buzek

ÖFB-Legende Hans Buzek ist im Alter von 88 Jahren verstorben, wie die Krone vermeldet. Buzek war einst einer der besten Stürmer des Landes. Er debütierte mit nur 17 Jahren und 161 Tagen am 30. Oktober 1955 im Nationalteam und absolvierte 42 Länderspiele für Österreich. Für das ÖFB-Team erzielte er 9 Tore.

Buzek gehörte auch dem Teamkader für die Weltmeisterschaft 1958 in Schweden an.

Lange Karriere bei Traditionsklubs

Auf Klubebene spielte Buzek bei den vier großen Wiener Vereinen: Mit 15 Jahren gab er sein Debüt bei der Vienna (1950-1963). Danach spielte er bei der Austria (1963-1967), beim Wiener Sport-Club (1967-1969), beim FC Dornbirn (1969/70) und bei Rapid (1970-1972). Seine letzte Station als Spieler war Austria Klagenfurt (1972/73).

Buzek wurde zwei Mal österreichischer Meister, 1955 mit der Vienna und 1963 mit der Austria. Mit den Veilchen holte er zwei mal den Cupsieg (1963, 1967). Außerdem war der Goalgetter zwei Mal österreichischer Torschützenkönig (1956 mit 33 Toren und 1966 mit 17 Toren).