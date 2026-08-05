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Wintersport

Nach schwerem Sturz: Sorge um ÖSV-Star Lamparter

Johannes Lamparter kam beim Sprung-Training in Courchevel zu Sturz. Beim Kombinierer besteht der Verdacht einer Knieverletzung.
Christoph Geiler
05.08.2026, 12:22

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Johannes Lamparter beim Sommertraining

Der Österreichische Skiverband bangt um Johannes Lamparter. Der Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination stürzte beim Trainingskurs auf der Olympiaschanze in Courchevel schwer.

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Lamparter klagte nach dem Unfall über Knieschmerzen. Die ÖSV-Verantwortlichen fürchten eine schwere Knieverletzung. Der Tiroler wird in der Heimat genau untersucht.

Österreichs Skispringer und Nordische Kombinierer befinden sich gerade auf einem Trainingskurs in Courchevel, wo am Wochenende der zweite Bewerb zum Sommer-Grand-Prix stattfindet.

ÖSV
kurier.at, cg  | 

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