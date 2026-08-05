Nach schwerem Sturz: Sorge um ÖSV-Star Lamparter

Der Österreichische Skiverband bangt um Johannes Lamparter . Der Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination stürzte beim Trainingskurs auf der Olympiaschanze in Courchevel schwer.

Lamparter klagte nach dem Unfall über Knieschmerzen. Die ÖSV-Verantwortlichen fürchten eine schwere Knieverletzung. Der Tiroler wird in der Heimat genau untersucht.

Österreichs Skispringer und Nordische Kombinierer befinden sich gerade auf einem Trainingskurs in Courchevel, wo am Wochenende der zweite Bewerb zum Sommer-Grand-Prix stattfindet.