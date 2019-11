Grünes Licht: Marco Schwarz ist bereit für Levi

Die Österreicher hatten auf der Reiteralm die Gelegenheit, den Rennhang von Levi perfekt zu simulieren. Die Pistencrew schob dafür eigens Schneehügel auf, um die ÖSV-Athleten optimal auf das Rennen in Finnland einzustimmen. Am Donnerstag reist das Team in den hohen Norden, um noch zwei Tage auf der Weltcuppiste in Levi zu trainieren. "Das ist wichtig, um sich den Hang wieder ins Gedächtnis zu rufen", erklärt Schwarz.