Gregor Schlierenzauer: "Das schmeckt mir nicht"

Schlierenzauer gibt offen zu, dass die jüngsten Ergebnisse ihm zu denken geben. "Die Situation emotionslos zu Kenntnis zu nehmen ist unmöglich, es liegt auf der Hand, dass mir die Leistungsschwankungen nicht schmecken", schreibt der Stubaier, der sich aber trotz der Rückschläge nicht beirren lässt. "Das bremst mich nicht ein, weiterhin daran zu glauben und hartnäckig zu bleiben. Es gilt nicht locker zu lassen und keine Zweifel aufkommen zu lassen."

Am Wochenende wartet das Weltcupspringen in Willingen ( Deutschland), danach folgt mit dem Skifliegen am Kulm ein Saisonhighlight. "Ich möchte ohne Turbulenzen in den Flugmodus kommen, die Vogelperspektive ausreizen und mit einem guten Gefühl in Richtung Kulm weiterreisen. Skifliegen ist für mich die Königsdisziplin in unserem Sport, entsprechend groß ist die Vorfreude auf die bevorstehenden Bewerbe. Die Strategie der kleinen Schritte bleibt aufrecht, es wäre fein, wenn ich mich mit dem einen oder anderem Aha-Erlebnis belohne und die Entwicklung diesmal wieder in die richtige Richtung geht."