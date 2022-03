Gold und Bronze im Paralympics-RTL: Die Aigners räumen weiter ab

Die Familie Aigner hat ihre bei den Paralympics in China angehäufte Medaillensammlung weiter vergrößert. Am Freitag gewann Ski-Rennläuferin Veronika Aigner mit Guide und Schwester Elisabeth Aigner in Yanqing den Frauen-Riesentorlauf, ihre jüngere Schwester Barbara sicherte sich mit Guide Klara Sykora die Bronzemedaille. Elina Stary (Guide Celine Arthofer) ging dabei als Vierte knapp leer aus.