Lake Loiuse: Überlegener Sieg für Goggia, ÖSV-Ass Puchner Dritte

Doch die Ärzte in Graz schafften das unmöglich Scheinende – und am Freitag stand die Super-G-Weltmeisterin von 2017 tatsächlich am Start. 4,62 Sekunden handelte sich die 32-Jährige aus dem Lachtal ein, damit verpasste sie als 35. die Punkteränge. Aber darum ging es an diesem Tag gar nicht. Sondern um die Bestätigung, dass das sanierte Knie die Belastungen aushält und darum, dass es Nicole Schmidhofer wieder einmal allen gezeigt hatte: Comeback statt Karriereende.

"Ich hatte schon drei, vier Kurven, in denen hab’ ich sicher zwei Sekunden verloren. Aber wenn ich mal öfter auf den langen Skiern stehe, wird das schon besser werden. Es war jedenfalls ein guter Schritt nach vorn für mich. Und an der Abstimmung ist auch noch ein bissl was zu tun", sagte Schmidhofer mit einem Strahlen im Gesicht.