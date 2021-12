Beaver Creek: Sieg für Aamodt Kilde, schwerer Sturz von Jansrud

Wie am Donnerstag schied auch am Freitag der erste Starter aus, der fürs deutsche Team startende Tiroler Romed Baumann verpasste ein Tor und fluchte lauthals. Auch Vincent Kriechmayr bescherte sich eine heikle Situation, wäre am Golden-Eagle-Sprung fast in einem Tor gelandet und kam nach einer auf Platz 5 (+0,95). „Ich bin ganz anders gefahren, als ich es besichtigt hatte“, sagte der Weltmeister.