Ein Schweizer stiehlt Matthias Mayer die Show in Beaver Creek

1. Marco Odermatt (SUI) 1:08,61 2. Matthias Mayer (AUT) 1:09,39 +0,78 3. Broderick Thompson (CAN) 1:09,56 +0,95 4. Andreas Sander (GER) 1:09,59 +0,98 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:09,63 +1,02 6. Alexis Pinturault (FRA) 1:09,74 +1,13 7. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:09,75 +1,14 8. Justin Murisier (SUI) 1:09,87 +1,26 9. Mattia Casse (ITA) 1:09,93 +1,32 10. Gino Caviezel (SUI) 1:10,00 +1,39 11. Raphael Haaser (AUT) 1:10,06 +1,45 12. Beat Feuz (SUI) 1:10,13 +1,52 Stefan Rogentin (SUI) 1:10,13 +1,52 14. Kjetil Jansrud (NOR) 1:10,29 +1,68 Christian Walder (AUT) 1:10,29 +1,68 16. Urs Kryenbühl (SUI) 1:10,41 +1,80 17. Blaise Giezendanner (FRA) 1:10,45 +1,84 18. Trevor Philp (CAN) 1:10,52 +1,91 19. Thomas Tumler (SUI) 1:10,56 +1,95 . Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:10,56 +1,95 21. Ralph Weber (SUI) 1:10,66 +2,05 22. Travis Ganong (USA) 1:10,67 +2,06 . Mathieu Faivre (FRA) 1:10,67 +2,06 24. Stefan Babinsky (AUT) 1:10,75 +2,14 25. Nils Allegre (FRA) 1:10,80 +2,19 26. Daniel Danklmaier (AUT) 1:10,92 +2,31 27. Matteo Marsaglia (ITA) 1:11,04 +2,43 28. Simon Jocher (GER) 1:11,07 +2,46 29. James Crawford (CAN) 1:11,08 +2,47 30. Niels Hintermann (SUI) 1:11,21 +2,60 41. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:11,83 +3,22

Ausgeschieden: u.a. Max Franz (AUT), Felix Monsén (SWE), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Romed Baumann (GER), Matthieu Bailet (FRA), Dominik Paris (ITA).

Weltcup, gesamt (4/36): 1. Odermatt 250, 2. Mayer 180, 3. Kriechmayr 125, 4. Hirschbühl (AUT) 100.