ÖSV-Ass Scheib über die Impfdebatte: "Aus dem Sport kam zu wenig"

Im Gespräch mit dem Standard bestärkte sie ihre Ansicht. "Man sollte sich aufklären lassen. Aber nicht von einem Nachbarn, sondern von einem Experten", so Scheib. Die Pandemie sei jedenfalls keine Lebenslage, in der man auf sein Herz hören sollte, so die Steirerin: "Es ist der reine Wahnsinn. Man muss an die Allgemeinheit denken." Das gelte auch für Spitzensportler: "Selbst aus einem egoistischen Standpunkt heraus ist die Impfung die vernünftigste Entscheidung. Ich bin gerne gesund. Und ich will auch andere, die sich gar nicht impfen lassen können, bestmöglich schützen. Man sollte in diesen Tagen an das große Ganze denken. Verantwortung darf für einen Spitzensportler kein Fremdwort sein."

Deshalb habe auch der Sport Verantwortung. Und da sei "zu wenig gekommen", meint Scheib: "Ich hätte mir viel früher das ein oder andere Statement aus dem Spitzensport erwartet. Es hätte Kampagnen geben sollen, damit hätte man einiges bewegen können." Da habe aber auch die Politik "einiges verschlafen, es sind Fehler passiert." Man dürfe die Bemühungen aber nicht einstellen: "Nur leider passiert noch immer zu wenig. Ich frage mich, warum. Aber ich bin Skifahrerin und keine Politikerin."