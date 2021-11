Und noch ein Rekord für Mikaela Shiffrin

Wenig Neues brachte der dritte Torlauf der Saison aus österreichischer Sicht. Weltmeisterin Katharina Liensberger kam immerhin besser in Schwung als zuletzt und verbesserte sich im Finale noch vom fünften auf den vierten Rang. Was bleibt, ist der Rückstand auf die Besten – am Sonntag waren es 1,41 Sekunden auf Shiffrin, aufs Stockerl waren es auch noch beinahe sechs Zehntel. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte die Vorarlbergerin, die noch die Konstanz am Limit vermisst. Katharina Truppe wurde 14., und Marie-Therese Sporer, die im Sommer 2020 schon zurückgetreten war, landete auf Rang 16, so gut war die Tirolerin noch nie. „Ich bin jetzt megahappy mit der Entscheidung, dass ich es doch noch einmal probiert habe. In Levi war ich noch nervöser, das hat mich überrascht – und heute bin ich einfach locker drauflos gefahren.“

Weiter geht’s diese Woche in Kanada, in Lake Louise sind ab Freitag zwei Abfahrten und ein Super-G angesetzt. Nicht dabei ist die Schweizerin Michelle Gisin, die zwar das Pfeiffer’sche Drüsenfieber inzwischen abgeschüttelt hat, bei niedrigem Luftdruck aber noch immer gröbere gesundheitliche Probleme hat. Somit ist der Start in Kanada auf knapp 2.500 Metern Höhe ebenso problematisch wie das Reisen: „Flugreisen strengen mich sehr an“, sagte Gisin dem Blick, „es ist bekannt, dass die Höhe neben der Intensität und Hitze einen großen Einfluss bei meiner Krankheit haben kann.“