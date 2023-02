Glatteiswarnung: ÖSV-Ass Feller startet im RTL die WM-Medaillenjagd

Manuel Feller und Großereignisse – das war in den letzten Jahren so eine Sache. Fast immer war der Tiroler als Mitfavorit und Medaillenanwärter zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gekommen, aber bei der Abreise stand er dann regelmäßig mit leeren Händen da. „Die letzten Großereignisse sind nicht nach Wunsch verlaufen“, weiß Manuel Feller und damit meint er vor allem die WM vor zwei Jahren in Cortina d’Ampezzo, als er in keinem Rennen ins Ziel kam.