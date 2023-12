Der Garmisch-Fluch bereitet Seriensieger Kraft 2024 keine Sorgen

Es ist jetzt wieder an der Zeit, eine Statistik hervorzuholen, die Stefan Kraft am liebsten fälschen würde. Alle Jahre wieder sieht sich Stefan Kraft rund um Silvester mit seiner für seine Verhältnisse verheerenden Garmischer Bilanz konfrontiert.

18, 13, 49, 31 – keine andere Schanze hat den dreifachen Weltmeister in den letzten Jahren so häufig und heftig abgeworfen wie der Olympiabakken in Garmisch.