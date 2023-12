Vierschanzen-Tournee: Deutscher Sieg zum Start, Kraft auf dem Stockerl

Im Windschatten von Stefan Kraft, der nun bei 106 Podestplätzen im Weltcup hält und Rekordmann Janne Ahonen (108) immer näher rückt, zeigten auch die übrigen österreichischen Springer auf: Das ÖSV-Sextett landete geschlossen in den Top 20 und hinterließ einen starken Eindruck: Jan Hörl hatte in beiden Durchgängen kein Windglück und belegte Rang acht, Michael Hayböck wurde Zehnter.

Dreikampf um Sieg

Nach dem Auftakt zeichnet sich ein Dreikampf um den Gesamtsieg ab. Der vierplatzierte Slowene Lovro Kos hat schon einen Respektabstand zu dem Top-Trio. Für Stefan Kraft wird gerade das Neujahrsspringen in Garmisch richtungsweisend. In den vergangenen Jahren hatte der Salzburger auf dem ungeliebten Olympiabakken immer wieder gepatzt. „Ich bin in Form, deshalb komme ich mit jeder Schanze zurecht“, versichert der Salzburger.

Für einen Mitfavoriten ist die Tournee bereits nach dem Auftaktspringen gelaufen. Titelverteidiger Halvor Egner Granerud verpasste in Oberstdorf den Sprung in den zweiten Durchgang und ist damit aus dem Rennen. Der Norweger, der im Vorjahr drei der vier Tourneespringen gewonnen hatte, scheiterte in seinem K.o.-Duell am Italiener Giovanni Bresadola.