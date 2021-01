"Furchtbar nervig": Granerud stichelt gegen Tournee-Leader Stoch

Fuchsteufelswild stapfte Halvor Egner Granerud durch das Zielgelände und haderte mit sich und der Welt, die in diesem Fall auf einen einzigen Ort beschränkt war: Innsbruck. Denn mit dem Bergisel-Absturz am Sonntag könnte dem Norweger seine Chance des Lebens entglitten sein. Mit Platz 15 verlor der 24-Jährige die Führung in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee der Skispringer an Kamil Stoch. Sticheleien gegen die Polen und eine spätere Relativierung auf Twitter folgten.