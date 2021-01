Verrückt: Als Tournee-Führender Granerud nackt sprang

Das ist bislang die Saison des Halvor Egner Granerud. Der 24-jährige Norweger sorgt im Skisprung-Weltcup für Furore: Zuerst gewann er fünf Mal in Serie, dann holte er sich bei der Vierschanzentournee zwei Siege und setzte sich in der Gesamtwertung in Front. Dabei stand Granerud vor dieser Saison kein einziges Mal auf dem Podest und verlor zeitweise seinen Platz im A-Team. Er galt als das ewige Talent.

In seiner Heimat kannte man allerdings auch vor diesem Winter, und zwar als "Nakenhopperen". Übersetzt bedeutet dies: "Der nackte Skispringer". Doch was hat es damit auf sich? Sieben Jahre ist es her, als der Mann aus Oslo nach einem kleinen Grillfest mit ein paar Freunden auf eine verrückte Idee kam, splitternackt von einer 60-Meter-Schanze in Oslo zu springen. Seinen Plan setzte er in eine Tat um, die er bis heute nicht bereut.