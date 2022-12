Frauen-Abfahrt in Lake Louise: Sofia Goggia siegt, Cornelia Hütter 3.

Eigentlich ist es ganz einfach: mit einem positiven Gefühl an einen Weltcuport zurückkehren, aus dem Starthaus stoßen und dort weitermachen, wo 2021 eine bemerkenswerte Serie begonnen hat. Zumindest, wenn man Sofia Goggia heißt: Vor einem Jahr gewann die Italienerin alle drei Rennen in Lake Louise, und am Freitag hat sie die nächste Abfahrt im kanadischen Nationalpark abgehakt.

Dass die 30-Jährige dazwischen zwei schwere Stürze (Altenmarkt-Zauchensee, Cortina d’Ampezzo) erlitten hat, zwei Pausen einlegen musste und trotz angerissenen Kreuzbandes Olympia-Silber aus Peking mitbrachte, das zeigt ihre Klasse. „Die Reha nach der letzten Saison war sehr, sehr schwierig.“

Nach ihrem 18. Weltcupsieg, dem 13. in einer Abfahrt, war Goggia dennoch nicht restlos zufrieden: „Ich freue mich über das Ergebnis, aber nicht über meine Performance. Ich habe noch nicht mein bestes Gefühl auf dieser Piste gefunden.“