Französische Halbzeitführung beim Riesentorlauf in Lienz

Die Läuferin mit der Startnummer 1 führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Lienz das Klassement an. Tessa Worley nützte die perfekte Piste aus und sorgte am Hochstein für die Bestzeit. Die 32-jährige Französin, die in ihrer Karriere bereits 14 Weltcup-Riesentorläufe gewonnen hat, liegt 12 Hundertstelsekunden vor der Schwedin Sara Hector, Dritte ist die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,29).