Legende Gottwald über Hirschers Comeback: „Vielen fehlt der Mut dazu"

Es war die Sensationsmeldung der Woche: Marcel Hirscher kehrt nach fünfjähriger Pause zurück. Was hat ihn dazu bewogen? Was kommt auf ihn zu? Was geht in einem Sportler vor?

Felix Gottwald hat das alles selbst mitgemacht. Der Nordische Kombinierer hatte 2007 die Karriere beendet. Zweieinhalb Jahre später sprang er wieder über Schanzen und lief in der Loipe – und wurde noch einmal Olympiasieger und Weltmeister.

KURIER: Können Sie den Entschluss von Marcel Hirscher nachvollziehen?

Felix Gottwald: Wenn sich das Herz meldet, dann muss man dem Herzen auch folgen. Ich kann nur von mir sprechen: Ich hatte nach 2007 mit dem Spitzensport komplett abgeschlossen, habe aber wie auch Hirscher trotzdem immer weitertrainiert. Nur halt nicht als Leistungssportler. Und auf einmal war der Gedanke da.