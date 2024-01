Feiertag in Zauchensee: Zwei ÖSV-Abfahrerinnen am Podest

Österreichs Speedläuferinnen sind in diesem Winter richtig gut in Fahrt und deutlich rasanter unterwegs als ihre männlichen ÖSV-Kollegen. Einen Tag nach dem Heimsieg von Cornelia Hütter im Super-G in Zauchensee gab es erneut Grund zum Jubeln: In der Abfahrt am Samstag rasten gleich zwei Österreicherinnen auf das Siegespodest.