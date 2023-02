Fehlstart in die WM: ÖSV-Star Liensberger scheitert in der Quali

Sie wolle wieder "fliegen" beim Skifahren, hatte Katharina Liensberger am Montag bei der Pressekonferenz in Meribel gemeint. 24 Stunden später ist die Vorarlbergerin dann tatsächlich geflogen - nämlich raus aus dem Parallel-Bewerb. Für die Weltmeisterin von 2021 war bei der Mission Titelverteidigung bereits in der Qualifikation Endstation.