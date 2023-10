Ein ÖSV-Slalomstar will jetzt auch im Riesentorlauf durchstarten

Es ist auch hoch an der Zeit, dass Fabio Gstrein endlich auch im Riesentorlauf Fuß fasst. Der 26-Jährige hat sich bisher als Slalom-Läufer einen Namen gemacht, der drauf und dran ist, seinen ersten Podestplatz im Weltcup einzufahren. 2021 wurde der Ötztaler Fünfter in Flachau, ein Jahr später belegte er in Wengen Rang vier.

Neuer Anlauf im Riesentorlauf

In der teaminternen Qualifikation für den Weltcup-Auftakt in Sölden setzte sich Gstrein am Donnerstag auf dem Pitztaler Gletscher unter anderem gegen Roland Leitinger durch. Der zweite Startplatz, der noch offen war, ging an den Pitztaler Joshua Sturm.