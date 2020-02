Erstes Damen-Abfahrtstraining in Garmisch abgesagt

Die heftigen Schneefälle im Alpenraum wirbeln auch das Weltcup-Programm in Garmisch-Partenkirchen durcheinander. Das für Donnerstag geplante erste Abfahrtstraining der Damen wurde vorzeitig gestrichen. Die Pistenarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um die Kandahar-Strecke vom Neuschnee zu befreien.

Die Veranstalter hoffen nun, dass zumindest am Freitag ein Abfahrtstraining durchgeführt werden kann. In Garmisch stehen eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G auf dem Programm. Die Damen sind die Wetterkapriolen mittlerweile schon gewöhnt: In der vergangenen Woche hatte in Rosa Chutor (RUS) die Abfahrt abgesagt werden müssen, zumindest ein Super-G konnte am Sonntag noch durchgeführt werden.