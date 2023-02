Bekleidungsdeal mit eigener Firma: FIS-Boss Eliasch in Erklärungsnot

Neue Kleidung in Sölden

Die Tageszeitungen Süddeutsche Zeitung, Kleine Zeitung und Salzburger Nachrichten melden indes Zweifel an der Darstellung der FIS an. So soll es im Sommer 2021 durchaus interessierte Hersteller gegeben haben. Fragwürdig sei außerdem, wann und inwieweit Eliasch das FIS-Council, das Exekutivorgan des Weltverbandes, über die Entscheidung für Head informiert hat. Laut Kleine Zeitung (Mittwoch-Ausgabe) sei dies erst im Oktober 2022 geschehen, als FIS-Offizielle beim Alpin-Weltcup-Auftakt in Sölden bereits die neuen, dunkelblauen Kleider trugen.