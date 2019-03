Endet heute die Ski-Regentschaft von Marcel Hirscher?

Kollege Plavec sagt NEIN:

Den 22. Februar 2018 hätte sich Marcel Hirscher für einen Rücktritt aussuchen können. Da endeten die Olympischen Spiele in PyeongChang für den Salzburger mit zwei Goldmedaillen – und der Erfüllung eines Lebenstraumes. Auch der 17. Februar 2019 war so ein Moment: Hirscher gewann in Åre den WM-Slalom und sein siebentes WM-Gold. Doch der 19. März 2019 ist definitiv kein Tag, um eine Erfolgskarriere zu beenden. Zwar liegt hinter ihm eine großartige Saison mit dem Gewinn von drei Kristallkugeln, doch mit einem sechsten Platz im Riesentorlauf in Andorra, einem 14. Rang im Slalom und einer offensichtlichen Formschwäche will und kann der erfolgreichste Skifahrer der Gegenwart nicht abtreten. Denn gerade Niederlagen sind es, die Hirscher so stark machen. Ist die Konkurrenz schneller, arbeitet er wie besessen an sich und seinem Material; wird er im ersten Durchgang abgewatscht, schlägt er im zweiten zurück.

In den nächsten Wochen wird Hirscher bei Frau und Sohn Ruhe finden, Kraft tanken, um im nächsten Winter noch einmal durchzustarten. Mit 30 Jahren ist Hirscher in einem idealen Skifahrer-Alter, von schweren (Knie-)Verletzungen blieb er verschont, sein Ehrgeiz treibt ihn an. 2019/’20 könnte er Lindsey Vonn übertreffen, die ebenfalls 20 Kristallkugeln gewonnen hat. Und vielleicht kommt der richtige Moment überhaupt erst 2021 – nach der Ski- WM in Cortina.