Eisschnelllauf-Star Vanessa Herzog zieht's nach Polen

Vanessa Herzog schlägt in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele in Peking (2022) einen neuen Weg ein. Nach zwei Jahren beendet Österreichs Eisschnelllaufstar die Zusammenarbeit mit dem niederländischen "Reggeborgh-Team" und schließt sich in Polen einer neuen Trainingsgemeinschaft an.

In den Niederlanden hatte die 25-Jährige Seite an Seite mit den Olympiasiegerin Irene Wüst und Kjeld Nuis trainiert. Die erhofften Impulse sind ausgeblieben, vielmehr fühlte sich Herzog in ihrer Entwicklung sogar gebremst. “Es sind großartige Sportler und starke Charaktere im Team Reggeborgh, aber vielleicht gerade deshalb war ich in der letzten Zeit in Holland

nicht locker genug, sowohl im Training, als auch im Rennen. Ich habe mich irgendwie gehemmt gefühlt.“