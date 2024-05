Eishockey-WM: Siege für Schweden, Schweiz und Tschechien

Schweden, die Schweiz und Deutschland haben die Eishockey-WM in der Tschechischen Republik mit mehr oder weniger überzeugenden Siegen begonnen.

In der Österreich-Gruppe A setzte sich die Schweiz in Prag gegen Norwegen mit 5:2 durch. Vizeweltmeister Deutschland gewann in Ostrava im Auftaktspiel der Gruppe B gegen die Slowakei mit 6:4, später bezwang Schweden ebendort die USA mit 5:2. Extrem schwer tat sich Gastgeber Tschechien, der Finnland erst im Penaltyschießen bezwang.