Eishockey-Tormann David Madlener: "Ich hatte nur Blödsinn im Kopf

Samstag, 16.20 Uhr, Prag, O2-Arena – Österreich steigt in die 87. Eishockey-WM ein. Als Nummer 16 der Weltrangliste geht es für das Nationalteam in erster Linie darum, den Klassenerhalt zu schaffen, also am Ende der Vorrunde ein Team hinter sich gelassen zu haben.

Um den Druck im letzten Spiel gegen Großbritannien nicht zu groß werden zu lassen, wäre ein guter Auftakt vonnöten. Und das hängt im Eishockey meistens von einem ab: vom Tormann.