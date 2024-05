Österreichs Eishockey-Star Rossi: "Wir wollen bei dieser WM mehr"

Während die 87. Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien am Freitag u.a. mit den Schlagerspielen Tschechien gegen Finnland und USA gegen Schweden beginnt, hat Österreich noch einen Trainingstag und steigt am Samstag mit dem Duell gegen Dänemark (16.30 Uhr) ins Turnier ein.

Die Österreicher sind seit Mittwoch in Prag und machten es sich in der Kabine und im Hotel bequem. Die offizielle Mission in der tschechischen Metropole ist der Klassenerhalt. Dazu muss Österreich in der Vorrunde aus dem Septett Dänemark, Schweiz, Kanada, Finnland, Tschechien, Norwegen und Großbritannien ein Team hinter sich lassen.