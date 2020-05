Österreich unterliegt Lettland

Das Zittern geht weiter. Österreich verlor am Samstag gegen Lettland mit 1:2 nach Verlängerung und hat somit auch die zweite Chance auf den Klassenerhalt vergeben. Um diesen zu schaffen, müsste Österreich am Montag gegen Deutschland punkten. Würde ein Sieg gelingen, wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher. Es kann aber auch ein Punkt reichen, wenn Frankreich gegen Schweden und Lettland nicht punktet.

Österreich lieferte trotz der Niederlage eines der besten Spiele in den letzten Jahren. Vor 12.735 Zuschauern in Prag dominierte das Team die Letten über weite Strecken. "Es war unsere stärkste Leistung bei der WM", sagte Teamchef Daniel Ratushny.

Mit ihren aggressiven Attacken ließen die Österreicher kaum einen geordneten Spielaufbau der Letten zu. Und auch in der Offensive trat das Team mit viel Einsatz auf. Aber mit wenig Effizienz im Abschluss.

Brian Lebler war der einzige, der Lettland-Keeper Edgars Masalskis bezwingen konnte. Der bullige Linz-Stürmer wurde von Michael Raffl ideal freigespielt und traf ins lange Eck (17.).

Die Letten igelten sich hinten ein und spielten auf Konter. Nachdem Lebler einen Querpass um Millimeter verfehlt hatte, kamen die Letten zu einem Vorstoß, den Darzins zum 1:1 verwertete (33.). Plötzlich war es wieder ein Psychospiel. Im Schlussdrittel hätten die Österreicher drei, vier Tore schießen müssen. Alleine in den letzten Minuten hatten Thomas Raffl (54., 58.) und Michael Raffl (60.) hochkarätige Chancen auf das 2:1, das den Klassenerhalt bedeutet hätte. Doch dann fiel in der Verlängerung mit dem ersten Schuss das 1:2 durch Daugavins (61.). Ratushny sagte verärgert: "Dieses Resultat macht mich wütend. Ich hoffe, jetzt fallen in der nächsten Partie ein paar Tore für uns. Die Spieler hätten es sich verdient."

Michael Raffl war wegen seiner vergebenen Möglichkeiten wütend: "Aber wir haben super Charakter gezeigt." Die Chancen für den Klassenerhalt? "Die Deutschen sind sicher in Reichweite.