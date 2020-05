Der Oldie ist immer noch ein Schlager

ABD0153_20150506 - PRAG - TSCHECHIEN: IIHF EISHOCKEY-WELTMEISTERSCHAFT GRUPPE A - Ein Fan aufgenommen am Mittwoch, 6. Mai 2015, anl. der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in der O2-Arena in Prag. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

© Bild: APA/HELMUT FOHRINGER