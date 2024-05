Bader gegen Bader: Wenn der Papa bei der Eishockey-WM Gegner ist

Sein Sohn Thierry schaffte es mit 26 Jahren erstmals in den WM-Kader der so starken Schweizer Nati, wie das Team genannt wird. Sechs Führungsspieler aus der National Hockey League sind dabei, das erste WM-Spiel gegen Norwegen wurde glatt mit 5:2 gewonnen. Thierry Bader war noch nicht dabei.

Für den Spätstarter ist die WM-Teilnahme bei der hohen Dichte an Spitzenspielern ein Erfolg. Vater Roger glaubte immer an ihn: „Als ich mich bei meinem letzten Besuch verabschiedet habe, habe ich ihm gesagt, dass wir uns am 8. Mai im Team-Hotel in Prag sehen werden.“

Die freudige Nachricht kam in der zweiten Drittelpause gegen Kanada

Am vergangenen Sonntag, in der zweiten Drittelpause des Testspiels zwischen Österreich und Kanada in Wien, bekam der Vater die Nachricht, dass es Thierry ins WM-Team geschafft hat. „Er hatte riesige Konkurrenz. Primär bin ich für ihn glücklich und als Vater darf ich auch ein wenig stolz sein.“

Trainervater Roger weiß natürlich, was seinen Sohn auszeichnet: „Seine Vielseitigkeit. Das ist vermutlich der Grund, warum er es ins WM-Team geschafft hat. Er kann im Sturm alle Positionen spielen, er ist ein guter Powerplayspieler und auch gut in Unterzahl. Er hat das ganze Paket.“ Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum ihn die Schweizer nicht gleich angemeldet haben. Denn durch diese Vielseitigkeit ist er auch der perfekte Joker, wenn sich jemand verletzt.