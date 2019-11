Eishockey: Wieso Salzburg den Gegern die kalte Schulter zeigt

Der heutige Gegner aus Wien ist als Dritter (hinter Bozen) das zweitbeste österreichische Team. Aber bei Weitem nicht so konstant. „ Salzburg ist das einzige High-Scoring-Team der Liga“, sagt Capitals-Coach Dave Cameron. Sein Team hat damit Probleme. Wenn nicht die Top-Stürmer Holzapfel, Loney oder Olden treffen, dann ist es derzeit kaum möglich, die Schwächen im Defensivverhalten zu kaschieren. Dazu kommt in Wien das Pech, dass sich unersetzbare Spieler verletzten. Rotter fehlt bis Jänner, Hartl auf unbestimmte Zeit, Peter bis zum Saisonende, Bauer wurde zuletzt durch Farmteam-Spieler ersetzt. Zumindest Verteidiger Hackl kehrte am Freitag zurück. Aufgrund der Ausgeglichenheit unter den fünf, sechs Salzburg-Verfolgern ist ein Platz in den Top-5 keine Selbstverständlichkeit für die Capitals.

Erfreulich für Österreichs Teamchef Roger Bader: Mit David Kickert (92,7 Prozent gehaltene Schüsse) und Daniel Madlener (92,8) bringen zwei österreichische Goalies starke Leistungen – Kickert in Linz noch dazu als Einsertormann, auf dem viel Druck lastet. Damit hat das österreichische Team bei der B-WM 2020 in Laibach zumindest einen Tormann mit dem Selbstvertrauen eines Stammspielers.