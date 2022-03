Die Magie von Spiel sieben: Capitals und KAC im entscheidenden Duell

Auch 2009 hatten die Wiener eine 3:1-Führung verspielt, aber das Spiel sieben doch gewonnen. Am Dienstag sind die Capitals nicht mehr Favorit und spricht eigentlich nur noch die Unterstützung der Fans für das Heimteam. Neben den Corona-kranken Kickert, Meyer und Coach Barr fällt auch Stürmer Lowry aus, der beim 3:5 einen Schuss geblockt hatte. Neal musste schon davor seine Saison beenden. Ob die Wiener spielfähig sein werden, wird bei den Corona-Tests am Dienstag ermittelt. Die am Sonntag Positiven waren im Hotel in Klagenfurt gemeinsam beim Frühstück.

Erfahrung mit einem Entscheidungsspiel in jüngerer Vergangenheit haben bei den Capitals Fischer, Hackl, Hartl, Starkbaum, Bauer, Lakos und Wall. Sie gewannen 2019 im Semifinale gegen Favorit Salzburg vor 7.022 Zuschauern mit 3:1. Caps-Kapitän Fischer erinnert sich: "Wir hatten damals ja trotz des Siegs in Spiel sieben im Halbfinale gegen Salzburg nicht viel erreicht. Im Prinzip soll nach einem Sieg noch was Größeres folgen."