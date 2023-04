Eishockey: Tschechien schoss Österreich aus der Halle

Österreichs Nationalteam musste am Donnerstag eine empfindliche 0:6-Niederlage gegen Tschechien einstecken. Im Rahmen der Vorbereitung für die WM in Tampere ab 12. Mai war der sechsmalige Weltmeister und aktuelle WM-Dritte um eine Klasse stärker und nahm Revanche für die historische 1:2-Niederlage in Tampere vor einem Jahr.

Vor den Augen von Detroits General Manager Steve Yzerman und Chefscout Kris Draper – die beiden beobachteten Österreichs Verteidiger-Talent David Reinbacher – startete das Team von Roger Bader gut ins Spiel und hätte durchaus in Führung gehen können.