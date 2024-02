Eishockey-Teamchef Bader: "Ich bin immer wieder aufs Neue angetan"

Die Tage werden länger, die Eishockeysaison geht allmählich in ihre entscheidende Phase. Während bei den Vienna Capitals hinter den Kulissen unter Hochdruck an der Zukunft nach Präsident Hans Schmid gearbeitet wird, hat das Nationalteam in den vergangenen Tagen in Wien trainiert, um sich auf das Turnier in Epinal vorzubereiten, wo am Freitag Gastgeber Frankreich und am Samstag Dänemark oder Norwegen Gegner sind.

Teamchef Roger Bader (59) ist längst im WM-Modus. Unter seiner Ägide hat Österreich bei A-Weltmeisterschaften zuletzt zwei Mal in Folge den Klassenerhalt geschafft. Im Interview erklärt der Schweizer, was ihm so gut an Österreich gefällt, wie er sich selbst fit hält und welches sein großes Ziel ist.