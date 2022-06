Eishockey-Teamchef Bader dementiert Gerüchte und erwartet Verlängerung

Nach dem geschafften Klassenerhalt und Rang elf bei der WM in Finnland ist die Vertragsverlängerung von Österreichs Teamchef Roger Bader mit dem österreichischen Eishockeyverband nur noch eine Frage der Zeit. "Präsident Klaus Hartmann und ich sind uns grundsätzlich einig", sagt Bader. "Der Verband will, dass ich weiter mache und ich will auch Teamchef bleiben."

Bader hatte Österreich 2016 auf Rang 20 in der Jahreswertung übernommen und schaffte heuer mit Rang 11 das beste Resultat seit 2004.

Keine Gespräche mit Klub

"Irritiert" ist der Schweizer über Meldungen, dass mit ihm Gespräche über den Trainerposten beim neuen Liga-Team Pioneers Vorarlberg geführt wurden. "Es gab keine Gespräche und auch keine Kontaktaufnahme", dementiert Bader. Eine Doppelfunktion bei einem Klub und beim Verband halte er sowieso für "schwierig".

In einer ersten Kurzanalyse der WM gab es für ihn zwei bedeutende Aspekte: "Erstens bin ich erfreut, wie wir mit 13 WM-Neulingen so lange das Niveau halten konnten. Und zweitens zeigt das lange Zittern gegen Großbritannien, dass wir auch nächstes Jahr um den Klassenerhalt kämpfen werden." An einer Detailanalyse werde Bader aber bis in den Hochsommer hinein arbeiten.