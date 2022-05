Wiederholung in Tampere: Österreichs Gruppe bei der Eishockey-WM 2023

In Gruppe B in Riga sind Vizeweltmeister Kanada, USA, Schweiz, Slowakei, Lettland, Norwegen, Kasachstan und der zweite Aufsteiger Slowenien vorgesehen.

Eine offizielle Entscheidung und Bekanntgabe des Spielplans steht noch aus.

Rang 15 als Lohn

Österreich hat dank Platz elf bei dem am Sonntag zu Ende gegangenen WM-Turnier in Finnland in der Weltrangliste Kasachstan und Italien überholt und sich auf Platz 15 verbessert.