Heimsieg: Finnland ist Eishockey-Weltmeister

Das finnische Eishockey-Team hat das seltene Double geschafft und Gold bei der Heim-Weltmeisterschaft geholt. Finnland gewann am Sonntag vor 11.500 begeisterten Fans in der Nokia Arena von Tampere das Finale gegen Kanada nach einem packenden Schlussdrittel und in der Verlängerung mit 4:3 (0:0,0:1,3:2,1:0). Dank des Treffers von Sakara Manninen ist Finnland die zweite Nation nach Schweden 2006, die im gleichen Jahr nach Olympia-Gold auch den WM-Titel gewonnen hat.

Zum dritten Mal hintereinander standen sich Kanada und Finnland im WM-Finale gegenüber. 2019 hatte das Suomi-Team gewonnen, 2021 war Kanada die Revanche geglückt. Diesmal hatten wieder die Finnen das bessere Ende für sich, nachdem die Kanadier zunächst das Spiel gemacht hatten und durch Dylan Cozens (25.) in Führung gegangen waren.

Im Schlussdrittel drehten Mikael Granlund per Doppelschlag (45./PP, 46./PP) und Joel Armia (55.) zunächst die Partie, doch den Kanadiern gelang das Comeback. Jeweils mit einem sechsten Feldspieler auf dem Eis trafen Zack Whitecloud (58.) und Max Comtois (59.) innerhalb von 48 Sekunden und schossen das Match in die Verlängerung. Mit nur drei Feldspielern pro Mannschaft musste Kanadas Kapitän Thomas Chabot auf die Strafbank, Manninen nutzte das Überzahlspiel zum Goldschuss (67.).

Nach einem torlosen ersten Drittel schlug der Titelverteidiger im ersten Powerplay des Spiels zu und knackte das bis dahin makellose Penalty-Killing des Suomi-Teams. Cozens fügte den Finnen ihr erstes Unterzahl-Tor in diesem Turnier zu.