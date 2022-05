4:3-Erfolg gegen die USA: Gastgeber Finnland steht im WM-Finale

Gastgeber Finnland ist am Samstag ins Finale der Eishockey-WM eingezogen und hat damit weiter die Chance, im gleichen Jahr Olympiasieger und Weltmeister zu werden. Die Finnen setzten sich in einem hochklassigen Halbfinale in Tampere gegen die USA mit 4:3 durch. Im Endspiel am Sonntag (19.20 Uhr) wartet entweder Kanada oder Tschechien, die im zweiten Semifinale am Samstag (17.20 Uhr) aufeinandertreffen.

W├Ąhrend die Finnen zum dritten Mal in Folge in einem WM-Finale stehen, ging f├╝r die USA unterdessen der Halbfinal-Fluch weiter: Seit 1994 mussten sich die US-Amerikaner zum bereits elften Mal in Serie in einem WM-Semifinale geschlagen geben. Finnland dagegen hat bei der neunten Heim-WM erstmals eine Medaille sicher.