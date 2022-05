Eishockey-WM 2023 wird erneut in Tampere ausgetragen

Die nächste Eishockey-A-WM findet im Mai 2023 in Tampere und Riga statt. Das und die Vergabe der Titelkämpfe 2026 an die Schweiz verkündete der Weltverband IIHF am Freitag bei den laufenden Titelkämpfen in Finnland.

Die nächstjährige WM hätte eigentlich im russischen St. Petersburg gespielt werden sollen. Nach der Aberkennung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine sprach man nun erneut Tampere gemeinsam mit der Hauptstadt Lettlands die Austragung zu.