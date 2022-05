Die Edmonton Oilers ziehen ins NHL-Halbfinale ein

Die Edmonton Oilers haben angeführt von Connor McDavid und Leon Draisaitl den Einzug ins NHL-Halbfinale fixiert. Die Oilers bezwangen am Donnerstag (Ortszeit) in der zweiten Play-off-Runde ihre kanadischen Rivalen der Calgary Flames auswärts 5:4 nach Verlängerung und entschieden die Best-of-seven-Serie 4:1 für sich. McDavid erzielte nach fünf Minuten in der Overtime den Siegtreffer, die Vorlage leistete sein kongenialer Sturmpartner Draisaitl.

Draisaitl verzeichnete insgesamt vier Assists und baute damit seinen Rekord aus: In fünf Play-off-Spielen in Serie hat der Deutsche mindestens drei Scorerpunkte markiert. Im Play-off führt er zusammen mit McDavid mit je 26 Zählern die Punkteliste an.