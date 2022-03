Happy End für Salzburg im Sekundenkrimi bei den Capitals

Wiener Zusammenspiel

Es ging in die Verlängerung, in der Salzburg enorm dominant auftrat und den Wiener allmählich die Luft ausging. Das Salzburger Siegestor war nur noch eine Frage der Zeit. In der 77. Minute war es dann dank zweier Ex-Wiener soweit: Schneider spielte Nissner ideal vor dem Tor an, Kickert war geschlagen – 2:3.

Somit führen die Salzburger in der Best-of-seven-Serie mit 2:0, am Montag geht es in Salzburg weiter.

Im Kader der Capitals herrschte Entspannung. Neben dem zuletzt gesperrten Dodero kehrten auch Hackl, Sutter, Lakos und vor allem Teamtormann Kickert aus der Corona-Isolation zurück. Weil auch noch Co-Trainer Dolezal wieder auf der Bank stehen durfte, fehlten den Wienern nur noch Top-Stürmer Meyer, Piff, Posch sowie die verletzten Lowry, Neal und Headcoach Barr.