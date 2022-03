Corona Capitals im Semifinale: Wie es zum Wunder von Kagran kam

Die Widrigkeiten haben die Capitals aber offensichtlich noch enger zusammengeschweißt. Weil Co-Trainer Christian Dolezal seine Familie nicht erneut in Quarantäne bringen wollte, zog er in die Wohnung von Head-Coach Dave Barr, wo sie im Homeoffice die Mannschaft coachen. Per Video-Schaltung hielten sie auch die Ansprachen zur Mannschaft. Vor der Partie wurde in vielen Telefonaten den Spielern mitgegeben: „Ihr könnt’ ein Stück Geschichte schreiben, wenn ihr so den Aufstieg schafft.“ Stürmer Niki Hartl verglich den sieg gegen den KAC gar mit 2017. "Emotional war das wie der Gewinn des Meistertitels, weil wir so einen kleinen Kader hatten und niemand mehr mit uns gerechnet hat. Nach dem Spiel war ich den Tränen nahe."